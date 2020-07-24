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Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Нет, это никак не связано с американскими санкциями, Кадыров в целом на фоне любых американских санкций вполне в состоянии за себя постоять. Что касается присвоения звания генерал-майора национальной гвардии <...>, глава региона координирует действия силовых ведомств, в том числе Национальной гвардии, при возникновении советующих ситуаций, в том числе и в борьбе с терроризмом», — таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга.

По словам Пескова, назначение было связано именно с тем, что Кадыров сам координирует действия в случае возникновения террористической угрозы.

Представитель Кремля также отметил, что введение санкций со стороны США в отношении главы Чечни и его семьи является крайне недружественным действием.

O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США Майк Помпео сообщил 20 июля. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Такая же мера касается жены Кадырова и его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). По версии Госдепартамента США, Кадыров причастен к нарушению прав человека и несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более 10 лет назад.

Помпео отметил, что США поддержат страны, которые примут аналогичные меры по отношению к Кадырову.

22 июля духовное управление мусульман Чеченской Республики объявило Госдеп США террористической организацией. После этого Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря, пишет «Газета.ру».

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