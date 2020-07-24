Песков оценил несогласованные митинги в Хабаровском крае

В акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала участвуют псевдооппозиционеры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля.

«Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для квази- и псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — заявил он.

На вопрос о том, кто является организатором проведения несанкционированных акций, Песков заметил, что об организаторах «из-за рубежа» говорить не стоит.

«Но со временем к акциям присоединились эти элементы», — добавил он.

Он заверил, что никто в стране не допустит раскачивания ситуации из-за границы. Правоохранительные органы работают корректно и правильно, заключил он.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора Фургала, задержанного 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах.

10 июля суд арестовал бывшего губернатора, пишет «Газета.ру». Вину он не признает.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия.