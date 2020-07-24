Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В Госдуме предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений по COVID-19 в феврале
Политика
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения земель России к экстремизму
Общество
Путин рассказал Трампу о «неплохой ситуации» с коронавирусом в Москве
Политика
Памфилова анонсировала видеонаблюдение на выборах почти во всех регионах
Сюжет:

Песков оценил несогласованные митинги в Хабаровском крае

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала участвуют псевдооппозиционеры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля.

Время назад: срок давности не освободит Сергея Фургала от наказания
Губернатора Хабаровского края обвиняют как минимум в двух убийствах, и ему грозит пожизненное заключение

«Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для квази- и псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — заявил он.

На вопрос о том, кто является организатором проведения несанкционированных акций, Песков заметил, что об организаторах «из-за рубежа» говорить не стоит.

«Но со временем к акциям присоединились эти элементы», — добавил он.

Он заверил, что никто в стране не допустит раскачивания ситуации из-за границы. Правоохранительные органы работают корректно и правильно, заключил он.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора Фургала, задержанного 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах.

10 июля суд арестовал бывшего губернатора, пишет «Газета.ру». Вину он не признает.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020