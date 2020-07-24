Совфед одобрил законы о «регуляторной гильотине»

Совет Федерации принял пакет законов о «регуляторной гильотине». Решение принято на заседании в пятницу, 24 июля.

Первый закон из пакета — «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Он предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников этой деятельности.

Также в документе предусматривается отказ от формата проверок как основного инструмента контроля. Вводятся такие понятия, как контрольная закупка, выездные обследования и рейд. Этот закон, за исключением отдельных положений, вступает в силу 1 июля 2021 года.

Второй закон в пакете, «Об обязательных требованиях в РФ», определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе дается определение понятию обязательного требования, определены цели, основные принципы и полномочия по их установлению, а также порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, и положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований. Он начнет работать 1 ноября 2020 года, также за исключением некоторых положений.

Ранее, 24 июля, Совфед одобрил закон о многодневном голосовании на выборах. «За» проголосовали 137 сенаторов, «против» — шесть, один воздержался.