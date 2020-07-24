В Госдуме предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной

Накопительную пенсию необходимо вывести из системы обязательного пенсионного страхования и сделать ее добровольной, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пятницу, 24 июля.

Ранее в этот день стало известно, что в России предложили ввести отдельный пенсионный налоговый вычет с лимитом для исчисления 400 тыс. рублей. Если идею заработает, граждане смогут ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей с добровольных взносов на будущую пенсию. Такие предложения содержатся в совместном письме в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций — АНПФ и НАПФ.

«Прежде чем переходить к вопросу о налоговых вычетах и дополнительных стимулирующих программах, следует решить главный вопрос — сделать накопительную пенсию добровольной. У меня, честно говоря, к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) скептическое, настороженное отношение», — сказал Ярослав Нилов.

По его словам, НПФ продолжительное время вели себя некорректно в отношении россиян.

«Наши граждане потеряли миллиарды рублей, переходя из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, не зная, что за пять лет до перехода нужно информировать Пенсионный фонд. В противном случае весь инвестиционный доход теряется», — отметил парламентарий.

АНПФ и НАПФ вышли с инициативой ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом в 400 тыс. рублей с целью подстегнуть граждан открыть дополнительные финансовые возможности поступления средств в негосударственные пенсионные фонды, сказал Ярослав Нилов.

«Сейчас накопительная пенсия заморожена. Это значит, что эти деньги не поступают в негосударственные пенсионные фонды <...> При этом они понимают, что взятые на себя обязательства надо будет выполнять, а так как средств дополнительных не поступает, то возникают вопросы, каким образом в полном объеме эти средства выплатить», — заключил депутат.

Ранее, в июле, сообщалось о том, что в России с 1 августа начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров. Эта процедура является обязательной и ежегодной. Пока пенсионер работает, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы и его пенсия регулярно корректируется в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Каждый год пенсии могут увеличиваться максимум на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля — максимальная прибавка составит 279 рублей.