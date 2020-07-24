Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс.

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов. Такие предложения по стимулированию рынка негосударственного пенсионного обеспечения содержатся в совместном письме в Центробанк (есть в распоряжении «Известий») двух саморегулируемых пенсионных организаций. В ЦБ «Известиям» сообщили, что при обсуждении этой инициативы нужно оценить потенциальный эффект от ее реализации. Нововведение позитивно скажется на сфере НПО, но реализации идеи может помешать проблема с реальными доходами населения и выпадающими доходами бюджета, что особенно чувствительно в кризис, отмечают эксперты.

Выделить и увеличить

В четверг, 23 июля, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направили в Центробанк письмо с предложениями по развитию рынка НПО. Документ подготовлен по итогам июньского совещания в ЦБ под председательством зампреда Банка России Владимира Чистюхина.

Одно из ключевых предложений участников рынка — введение нового — пенсионного — налогового вычета. Это может стать мощным стимулом для граждан добровольно копить средства на свое будущее, считают авторы инициативы. Пока же мотивация для населения недостаточна — как указывается в письме, сейчас социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. рублей в год (15,6 тыс. рублей). При этом он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Размер этого вычета не индексировался более 10 лет, а «медицина и образование «выбирают» практически всю долю по налоговому вычету, а низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным», подчеркивается в обращении.

Задача на вычитание Фото: Pixabay

Авторы инициативы предлагают рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тыс. рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Сумма выбрана неслучайно: 400 тыс. рублей являются максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тыс. рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) самого востребованного первого типа. Именно введение этой меры позволило дать толчок к росту инвестиций в этот инструмент. За три года количество открытых гражданами ИИС увеличилось в 10 раз — с 200 тыс. почти до 2 млн (данные Мосбиржи за май 2020-го). Пенсионные СРО считают, что нужно предоставить равные льготы для инвесторов в инвестсчета и добровольные пенсионные программы.

— Как показал опыт ИИС, граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, — сказал «Известиям» президент АНПФ Сергей Беляков, добавив, что текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва в развитии НПО.

Сейчас законодательство ограничивает максимальный размер возврата уплаченных взносов по программам негосударственного пенсионного обеспечения суммой 15,6 тыс. рублей (13% от 120 тыс. рублей), отметил президент НАПФ Константин Угрюмов. И это при условии, что гражданин не пытается компенсировать расходы на медицину и образование.

— Практика показала, что в текущем виде как мотиватор самостоятельно копить на пенсию он, к сожалению, не работает, — уточнил он.

Чужой опыт и своя практика

Почему необходимо отделить пенсионный налоговый вычет от других категорий и установить его на уровне, который принят для ИИС, то есть 400 тыс. рублей, в беседе с «Известиями» объяснил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

— Фактически социальная льгота для широких слоев населения в четыре раза меньше инвестиционной льготы для узкой прослойки обеспеченных россиян. Мировая практика показывает обратное. В большинстве стран ОЭСР соотношение современной стоимости льгот и современной стоимости пенсионных взносов составляет 25–50%, в России — менее 10%, — подчеркнул он.

В итоге, как говорится в приложении к письму, коэффициент замещения утраченного заработка при рекомендации ОЭСР в 67,9% может в некоторых государствах доходить до более чем 80%, из которых примерно половина приходится на добровольные программы. В России этот показатель составляет порядка 33%, причем он обеспечивается именно государственным пенсионным обеспечением при отсутствии развития добровольного.

Кроме того, АНПФ и НАПФ предложили ввести фиксированные «пенсионные субсидии» для определенных категорий граждан — малоимущих, домохозяек и самозанятых. То есть для тех, кто или не имеет официального дохода, или имеет низкий доход, а также не платит взносы во внебюджетные фонды.

— В качестве стимулирующих мер для таких граждан могли бы выступить фиксированные субсидии от государства, — пояснил Александр Зарецкий. — Такая практика существует в других странах: при открытии индивидуальных пенсионных планов с регулярными взносами на добровольную пенсию таким гражданам государство оказывает поддержку.

По мнению авторов инициативы, подобный подход оправдается в будущем, поскольку государство всё равно несет расходы на поддержание людей, получающих минимальную пенсию.

Если инициатива будет реализована, то рынок НПО может оттянуть инвесторов в ИИС, считает замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, планируется гарантирование вложений в рамках НПО. Во-вторых, при инвестировании пенсионных средств осуществляется более жесткое регулирование, что существенно снижает риски.

— Инициатива благая. Но я не верю в бум добровольных пенсионных накоплений в нынешних условиях, — заявила эксперт. — Очевидно, что реальные доходы в ближайшие годы расти не будут.

Задача на вычитание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поэтому в приоритете у людей будут насущные расходы, уверена она. Кроме того, в текущих условиях против предложений пенсионных СРО может выступить Минфин, для которого аргумент о возможных выпадающих доходах в кризис воспринимается максимально остро, считает Оксана Синявская. Свою позицию ведомство может аргументировать, например, тем, что деньги нужны на социальную поддержку малоимущих.

Пресс-служба финансового ведомства не ответила на вопрос «Известий» об отношении к инициативе пенсионных СРО, отметив, что «Минфин России не принимал участия в обсуждении предложений по развитию НПО».

В Центробанке подтвердили, что получали предложения НПФ и их СРО по дополнительному налоговому стимулированию негосударственного пенсионного обеспечения.

— По нашему мнению, при обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации, — заявили в пресс-службе регулятора, добавив, что обсуждать инициативы нужно на площадке Минфина, поскольку вопросы налогообложения относятся к его компетенции.

При этом само предложение о налоговом вычете не вызвало в ЦБ отрицания: представители регулятора предложили обосновать и оформить позицию для дальнейшего обсуждения, рассказали «Известиям» участники июньского совещания в Центробанке.