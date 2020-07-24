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В ЕС допустили введение санкций против США из-за экспортных пошлин

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюз (ЕС) готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии от 24 июля.

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Такое заявление прозвучало на фоне дела корпорации Airbus, которая полностью выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) по части сокращения госинвестиций. Авиаперевозчик изменил условия договора с властями Франции и Испании по проекту новой серии самолетов A350.

«Неоправданные тарифы на европейские продукты неприемлемы <...> мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно сняли эти необоснованные тарифы. ЕС выдвинул конкретные предложения по достижению согласованного результата в длительных трансатлантических спорах о гражданских самолетах и ​​по-прежнему открыт для совместной работы с США для достижения справедливого и сбалансированного результата», — цитирует ЕК еврокомиссара по торговле Фила Хогана.

В ЕС надеются на урегулирование этого самого длинного спора в истории ВТО. В текущих экономических условиях ЕС полагает, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы отменить эти тарифы, которые излишне обременяют промышленность и сельскохозяйственный сектор.

«В отсутствие урегулирования ЕС будет готов в полной мере воспользоваться своими собственными санкционными правами. ВТО скоро вынесет свое арбитражное решение в параллельном деле ЕС против Соединенных Штатов о некоторых незаконных субсидиях Boeing, когда Апелляционный орган установил, что США нарушают свои обязательства по ВТО», — резюмировал Хоган.

Осенью 2019 года США повысили пошлины на ряд европейских товаров в 10% и 25%. Арбитраж ВТО разрешил ввести пошлины на товары и услуги стран ЕС почти на $7,5 млрд из-за скандала с финансированием европейскими правительствами Airbus.

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