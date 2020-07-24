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Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следствие отказалось признать потерпевшей гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС заявил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский 24 июля.

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«Нам искренне жаль, что Ирину не признают потерпевшей в деле. Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками», — сказал он.

По делу Ефремова потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего, они заявят гражданские иски.

Суд над Ефремовым начнется 29 июля. 20 июля стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Генеральная прокуратура России взяла его на контроль, пишет «Газета.ру».

Резонансное ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. В организме артиста были обнаружены алкоголь и следы каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»).

12 июня Ефремов опубликовал видеоролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат семьи погибшего заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

Защитник актера Эльман Пашаев заявил, что будет добиваться оправдательного приговора для актера, и заверил, что уже собрал достаточно доказательств невиновности артиста. Юрист пообещал «сенсацию в суде».

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