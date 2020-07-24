Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая. Информация следует из данных Московской биржи 24 июля.

По данным на 10:00 мск, евро поднялся на 0,18%, до 81,273,02 рубля, доллар вырос на 0,07%, до 71,52 рубля.

К 10:04 мск курс доллара находился на уровне 71,53 рубля (+0,08%), евро рос до 83,11 рубля (+0,29%).

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 82,1893 рубля.

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,53% — до $43,08 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $40,8 за баррель.

Ранее, 24 июля, «РИА Новости» сообщало, что специалисты прогнозировали падение рынка акций РФ в начале торговой сессии пятницы на фоне ухудшившейся конъюнктуры мировых рынков.

«С одной стороны, российскую валюту поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует некоторое восстановление. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня слабеют в пределах 0,4%. На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации доллара в районе 71,5 рубля», — оценил ситуацию эксперт Богдан Зварич из Промсвязьбанка.