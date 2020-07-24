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Сенатор Александров находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Александров
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Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Об этом на заседании в пятницу, 24 июля, сообщила член Совфеда Людмила Нарусова.

По словам Нарусовой, она узнала об этом накануне от самого Александрова.

Нарусова подчеркнула, что гости Совета Федерации приходят без масок и при этом ездят в одном лифте с сенаторами, где «чихают и кашляют».

Как уточнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на заседании отсутствуют два сенатора, заболевших COVID-19. Она призвала коллег внимательно относиться к санитарным требованиям и поблагодарила их за то, что все пришли в масках. При этом она назвала замечание Нарусовой о посетителях без масок справедливым и отметила, что необходимо это более строго отслеживать, несмотря на то, что все гости предварительно проходят тест на вирус.

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