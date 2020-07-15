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В Совфеде выявили новый случай коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Положительный тест на наличие коронавируса сдал один из российских сенаторов. В настоящий момент он лечится на дому. Об этом в среду, 15 июля, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

«У одного из сенаторов тест дал положительный результат, он лечится дома, чувствует себя хорошо», — заявил он, не уточнив, о ком конкретно идет речь.

По его словам, из дома работают еще трое сенаторов, пишет «РИА Новости». При этом тест на наличие инфекции у них, как отметил Тимченко, отрицательный, но повышена температура. Они решили не подвергать риску своих коллег.

3 июля стало известно, что член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заразился коронавирусом. При этом 1 июля сенатор вместе с супругой принял участие в голосовании по поправкам к Конституции. Этот момент снял фотограф. На опубликованных снимках сенатор позирует с бюллетенем у урны. Защитной маски на нем в этот момент не было.

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