В Роскачестве рассказали об отличии мороженого от замороженного десерта

В Роскачестве объяснили, что мороженое отличается от замороженного десерта наличием в последнем растительных жиров. Публикация размещена на сайте ведомства 24 июля.

«В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50% от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100%, то называется этот продукт — «десерт замороженный», — говорится в сообщении.

Специалисты Роскачества пояснили, что основу мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар. Согласно техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции», молока в изделиях должно быть более 40%, остальное — немолочная часть, за исключением растительных жиров.

Также отмечается, что молочное мороженое содержит не более 7,5% жира, сливочное — от 8–11,5%, пломбир — 12–20%. Жирность указывают на упаковке.

Цена продукта с растительными жирами будет значительно ниже, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров.

Цвет мороженого должен быть равномерным — чем выше процент жирности, тем он желтее. Мороженое неоднородного цвета может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

Состав кондитерской глазури изготовитель также должен расшифровывать в маркировке. Качественная глазурь не должна излишне крошиться или быть липкой. На шоколадной глазури не должно быть белого налета и белых крупинок, точек. Такие ее недостатки говорят о нарушении технологии производства или о неправильном хранении продукта. При изготовлении глазури, в отличие от молочной части мороженого, допускается использование растительных жиров.

Ранее, 17 июля, Роскачество дало рекомендации по подбору вина для летних пикников.