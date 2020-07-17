Роскачество дало рекомендации по подбору вина на летние пикники

В летних поездках на природу с шашлыками и вином, лучше отказаться от ликерных и игристых видов этого напитка. Об этом в пятницу, 17 июля, говорится в материалах Роскачества.

«Искусство подбора вина заключается не в том, чтобы выбрать просто «вкусное», а в том, чтобы вино подходило к поводу его открыть и самой обстановке. Именно поэтому для пикника подойдет особое вино, которое может не сочетаться с романтическим ужином с фруктами и десертами», — приводит «РИА Новости» текст исследования.

Не рекомендуется также брать на природу ликерные вина, потому что их лучше употреблять в нежаркое время года.

В Роскачестве порекомендовали выбирать из красных вин не сложные, но сбалансированные, с фруктовыми оттенками во вкусе.

«Для сложных вин с длительной выдержкой и с постепенно раскрывающимся ароматом, который требует декантации, лучше выбрать другой повод», — добавили в ведомстве.

Говоря о белом вине, Роскачество отметило, что оно не должно быть слишком простым и легким.

«В бокал с полусладким розовым на природе можно бросить пару кубиков льда — тогда алкогольный напиток станет не только фотогеничным, но и вкусным, отмечают эксперты», — говорится в тексте.

5 июня эксперты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России. Такой вывод был сделан по результатам исследования.