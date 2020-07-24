Пилот назвал необычную причину опоздания на самолет

Анонимный пилот рассказал на форуме Reddit об одной из причин, по которым люди, вовремя прибывающие в аэропорт, могут опоздать на самолет.

По словам летчика, путешественники нередко пытаются скоротать время, слушая в наушниках музыку или подкасты. Слишком громкое прослушивание аудио иногда приводило к тому, что люди пропускали объявления о посадке и, как следствие, свой рейс, пишет 22 июля Daily Express.

Пилот посоветовал любителям музыки всегда оставлять одно ухо свободным от гарнитуры либо уменьшать громкость при прослушивании аудиозаписей.

В сентябре 2019 года, эксперты сервиса поиска и заказа билетов Aviasales привели данные опроса 180 тыс. пассажиров об их опозданиях на самолеты.

Несколько человек пропустили утренний рейс после бурной вечеринки, один из опрошенных сообщил, что заснул в баре аэропорта и не услышал сообщение об окончании посадки. Также россияне опаздывают на рейс, так как путают даты и время вылета. Некоторые из респондентов пропускали свой самолет, поскольку невнимательно прочитали уведомление о его переносе на более раннее время.

Помимо этого, причинами опоздания становятся пробки на дорогах, очередь на паспортном контроле и увлечение шопингом в магазинах Duty Free.