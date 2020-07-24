Прямой эфир

Пилот назвал необычную причину опоздания на самолет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анонимный пилот рассказал на форуме Reddit об одной из причин, по которым люди, вовремя прибывающие в аэропорт, могут опоздать на самолет.

По словам летчика, путешественники нередко пытаются скоротать время, слушая в наушниках музыку или подкасты. Слишком громкое прослушивание аудио иногда приводило к тому, что люди пропускали объявления о посадке и, как следствие, свой рейс, пишет 22 июля Daily Express.

Неверная рассадка: власти отказались от идеи полупустых самолетов
Но авиабилеты в России всё равно подорожают на треть, считают эксперты

Пилот посоветовал любителям музыки всегда оставлять одно ухо свободным от гарнитуры либо уменьшать громкость при прослушивании аудиозаписей.

В сентябре 2019 года, эксперты сервиса поиска и заказа билетов Aviasales привели данные опроса 180 тыс. пассажиров об их опозданиях на самолеты.

Несколько человек пропустили утренний рейс после бурной вечеринки, один из опрошенных сообщил, что заснул в баре аэропорта и не услышал сообщение об окончании посадки. Также россияне опаздывают на рейс, так как путают даты и время вылета. Некоторые из респондентов пропускали свой самолет, поскольку невнимательно прочитали уведомление о его переносе на более раннее время.

Помимо этого, причинами опоздания становятся пробки на дорогах, очередь на паспортном контроле и увлечение шопингом в магазинах Duty Free.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020