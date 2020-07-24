Умер экс-президент Танзании Бенджамин Мкапа

Экс-президент Танзании Бенджамин Мкапа скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил действующий глава государства Джон Магуфули в пятницу, 24 июля.

Мкапа умер в больнице в Дар-эс-Саламе, куда был доставлен незадолго до этого, передает местное издание Citizen.

«Подробности последуют позже, но господина Мкапы больше нет», — сказал глава государства. Он призвал жителей страны молиться за покойного.

Мкапа — третий президент Танзании после обретения независимости. Он руководил страной два пятилетних срока, с 1995 по 2005 год, передает РЕН ТВ. После окончания президентства занимался дипломатической деятельностью под эгидой МИДа.