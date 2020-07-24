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Агроном развеяла мифы о покупке ранних арбузов

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Фото: Global Look Press/Leonidas Tsekas via www.imago-im/www.imago-images.de
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Агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik развеяла популярные мифы об арбузах и рассказала, когда их лучше покупать.

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Считается, что ранние арбузы могут быть вредными для здоровья из-за химикатов, которыми их «обкалывают» для скорейшего созревания. Поэтому нужно дождаться сезона, который наступает в августе. Однако, по словам Тихоновой, использование нитратов приведет к гибели ягоды.

«Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве, и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест», — отметила Тихонова.

Также агроном рассказала, что сладость плода зависит не от срока созревания, а от количества воды, которая используется во время его выращивания. Поэтому покупать арбузы уже можно.

Так, на прилавках можно найти дагестанские и иранские арбузы. Причем последние дают четыре урожая в год.

«В Узбекистане иногда бывает три урожая, первый под пленкой, потом рассадная культура и последняя суходольная. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля — началу августа», — рассказала Тихонова.

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