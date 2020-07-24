Крадущий мед из улья медведь попал на видео в Приморье

В национальном парке «Земля леопарда» сняли на видео гималайского медведя, разоряющего пчелиный улей.

На Youtube-канале нацпарка 23 июля появилось видео с фотоловушки. На кадрах видно, как медведь сидит на дереве, отрывая когтями кору, чтобы добраться до меда.

Как объяснили ученые, дикий мед – излюбленное лакомство этого вида медведей. При этом хищник столкнулся с помехой в виде шквалистого ветра, однако и это его не остановило. Для того чтобы получить желаемое медведю понадобилось несколько дней.

«Отрывал от дерева кору, работая «не покладая лап» даже в дождь, днем и ночью. Результат — правильный мед от правильных пчел», — говорится в сообщении нацпарка.

21 июля сообщалось, что в Мексике медведь гризли сделал селфи вместе с туристами.