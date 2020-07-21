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В Мексике медведь сделал селфи с туристами

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Фото: Скриншот с видео
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Медведь гризли сделал селфи вместе с туристами, отдыхающих в экологическом парке Чипинке (Мексика). Запечатленный на видео момент появился в Сети.

Медведь приблизился к девушке и стал обнюхивать ее волосы. Та, в свою очередь, не растерялась и достала смартфон, чтобы сделать селфи с животным, пишет РЕН ТВ 21 июля. Отмечается, что гризли пытались отвлечь криками, однако хищник не обращал на это внимания. После того, как девушка убрала телефон, медведь сам отошел от нее.

Подобные явления в данном экологическом парке не редкость. Местные обитатели привыкли к туристам с камерами и относятся к происходящему спокойно.

13 июля в национальном парке «Шушенский бор» Красноярского края сняли видео с бородатой неясытью, которую прозвали пернатой кошкой.

Птица данного вида считается одним из самых крупных представителей семейства совиных, а размах ее крыльев может достигать 1,5 м. У взрослых особей под клювом есть пятно, похожее на бороду, за что птица и получила свое название.

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