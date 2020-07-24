Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 июля

Облачная погода, кратковременные дожди и до +20 градусов ожидается в столичном регионе в пятницу, 24 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра

Днем в Москве воздух прогреется до +18…+20 градусов. В Подмосковье — до 16–21 градуса тепла. В ночь на субботу похолодает до +6…+9.

Ветер западный, юго-западный, 6–11 м/с. В связи с возможной грозой 24 июля в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

23 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется летняя жара. По его словам, температуры до +28 градусов вновь можно ожидать на следующей неделе.