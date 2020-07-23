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Синоптик рассказал о возвращении летнего тепла в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Летняя погода с температурой воздуха до +28 градусов вновь установится в Москве на следующей неделе. Об этом в четверг, 23 июля, в беседе с «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам специалиста, начиная с выходных лето вернет свои позиции, сократится количество осадков и увеличится число солнечных дней. Тишковец уточнил, что осадки прекратятся уже в ближайшую субботу, 25 июля, пишет «Газета.ру».

«Начиная с выходных температура возвращается в климатическую норму — +20–25 градусов в субботу, в воскресенье даже +21–26 градусов», — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что на следующей неделе в регионе ожидаются комфортные температурные показатели — от +22 до +27 градусов, возможно от +23 до + 28 градусов.

Рассказал Тишковец и о погоде в августе в столичном регионе. По его словам, температурный фон в этом месяце будет немного выше климатической нормы примерно на 1–1,5 градуса. Для августа норма — +21,5 градуса днем и +12 градусов ночью. Таким образом, пояснил специалист, температурный фон будет варьироваться от +9 до +14 градусов в ночные часы и днем — от +20 до +25 градусов. Он добавил, что 30-градусной жары, вероятнее всего, ждать уже не стоит, отмечает телеканал «360».

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в четверг, 23 июля, в Москве ожидаются облачная погода и небольшой, местами умеренный дождь. Воздух днем в столице прогреется до +18…+20 градусов, а к ночи температура опустится до +10 градусов.

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