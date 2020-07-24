США назвали условие для запуска регулярного авиаосообщения с Россией

Авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами может быть восстановлено в любой момент при условии уведомления американских властей за месяц до начала полетов. Об этом 24 июля рассказал агентству ТАСС официальный представитель американского Минтранса.

«Министерство транспорта США не предпринимало никаких действий, направленных на ограничение деятельности российских авиаперевозчиков в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения [в связи с пандемией коронавируса]», — подчеркнули в ведомстве.

Поэтому, согласно американскому законодательству, для возобновления авиасообщения с США российским перевозчикам требуется лишь прислать график перелетов по меньшей мере за 30 дней, говорится в заявлении.

23 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия будет открывать границы с другими странами на взаимной основе. Переговоры на эту тему ведутся, но решения пока не приняты, добавил он.

Накануне исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер подчеркнул, что решения о возобновлении регулярного авиационного сообщения между Россией и США будут принимать сами перевозчики.