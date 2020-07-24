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США назвали условие для запуска регулярного авиаосообщения с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами может быть восстановлено в любой момент при условии уведомления американских властей за месяц до начала полетов. Об этом 24 июля рассказал агентству ТАСС официальный представитель американского Минтранса.

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«Министерство транспорта США не предпринимало никаких действий, направленных на ограничение деятельности российских авиаперевозчиков в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения [в связи с пандемией коронавируса]», — подчеркнули в ведомстве.

Поэтому, согласно американскому законодательству, для возобновления авиасообщения с США российским перевозчикам требуется лишь прислать график перелетов по меньшей мере за 30 дней, говорится в заявлении.

23 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия будет открывать границы с другими странами на взаимной основе. Переговоры на эту тему ведутся, но решения пока не приняты, добавил он.

Накануне исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер подчеркнул, что решения о возобновлении регулярного авиационного сообщения между Россией и США будут принимать сами перевозчики.

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