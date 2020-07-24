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Джонсон поручил военным подготовиться к четырем зимним бедствиям

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Фото: Andrew Milligan/Pool via REUTERS
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Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем угрожающим стране бедствиям, пишет 23 июля Daily Mail.

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По словам политика, опасность станет реальной зимой. Речь идет о второй волне коронавируса, сезонной эпидемии гриппа, вероятных наводнениях и Brexit, переходный период которого завершится к концу декабря.

Как рассказал глава отдела военной стратегии и операций минобороны Британии генерал-лейтенант Дуглас Чалмерс, Джонсон поручил завершить «кабинетные учения по обеспечению готовности» до конца августа.

Предполагается, что после проработки сценариев вероятного развития событий будут извлечены уроки и предприняты необходимые меры.

Издание отмечает, что поручение идет вразрез с заявлениями Джонсона, который обещал пересмотреть ограничения, введенные из-за коронавируса, чтобы в ближайшие месяцы страна вернулась к нормальной жизни.

19 июля сообщалось, что британские исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм COVID-19, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.

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