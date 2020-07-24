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Трамп рассказал о трудных временах в РФ из-за коронавируса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавируса. Трансляция его пресс-конференции велась в Twitter Белого дома.

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23 июля российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с американским президентом. Отмечалось, что в ходе беседы главы государств, в частности, дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением COVID-19.

«Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они [Россия] переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве», — отметил Трамп, добавив, что в последнее время разговаривал с лидерами многих стран, испытывающих проблемы из-за пандемии.

В конце марта в США из России были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Трамп выразил благодарность Москве и назвал жест помощи очень милым.

Позже, в мае, Вашингтон заявил о безвозмездной поставке 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России. Их общая стоимость вместе с доставкой составила около $5,6 млн.

По последним данным, в России всего выявлено более 795 тыс. случаев COVID-19, умерли свыше 12 тыс. пациентов, выздоровели 580 330 человек.

При этом США лидирует по количеству зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в мире. На страну приходится более четверти всех зараженных (более 4 млн). Скончались 147 тыс. человек, вылечились — почти 2 млн.

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