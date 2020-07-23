Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время разговора было отмечено большое значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Также Путин и Трамп затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы, отметив востребованность общих усилий по поддержанию стабильности в регионе.

Еще одной темой беседы стало развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. По данным Кремля, в ходе беседы была также дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Помимо этого, президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз–Аполлон».

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор носил конструктивный и содержательный характер», — заключили в Кремле.

В Белом доме отметили, что в ходе беседы Трамп заявил Путину, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и Китаем, отмечает телеканал RT.

15 июля Трамп заявил о желании провести встречу с Путиным до американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года. Последний раз Путин и Трамп лично общались более года назад. Это произошло на саммите «двадцатки» в японской Осаке. Переговоры лидеров РФ и США продолжались 1 час 20 минут.