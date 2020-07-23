Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Общество
Сверхлегкую ракету для запуска малых спутников создадут в России к 2024 году
Общество
В Подмосковье объявили о третьем этапе снятия ограничений
Мир
Главы МИД России и Турции обсудили конфликт Армении и Азербайджана
Общество
Калининградские поисковики нашли подбитый в 1945 году танк

Путин и Трамп провели телефонный разговор

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте Кремля.

Оставили на паузе: Москва сможет вернуться к ДРСМД в любой момент
Право возобновления действия договора становится прерогативой президента

«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время разговора было отмечено большое значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Также Путин и Трамп затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы, отметив востребованность общих усилий по поддержанию стабильности в регионе.

Еще одной темой беседы стало развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. По данным Кремля, в ходе беседы была также дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Помимо этого, президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз–Аполлон».

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор носил конструктивный и содержательный характер», — заключили в Кремле.

В Белом доме отметили, что в ходе беседы Трамп заявил Путину, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и Китаем, отмечает телеканал RT.

15 июля Трамп заявил о желании провести встречу с Путиным до американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года. Последний раз Путин и Трамп лично общались более года назад. Это произошло на саммите «двадцатки» в японской Осаке. Переговоры лидеров РФ и США продолжались 1 час 20 минут.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020