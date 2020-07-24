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Помпео назвал главной ошибкой Китая повторение курса СССР

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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Противостояние с Китаем закончится победой Соединенных Штатов, так как Пекин повторяет ошибки СССР, заявил госсекретарь США Майк Помпео ходе выступления в президентской библиотеке Никсона в Калифорнии.

По его мнению, этими ошибками были «отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права».

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При этом Помпео отметил, что в отличие от СССР Китай «глубоко интегрирован» в мировую экономику, однако Пекин в большей степени зависит от США, а не наоборот.

«Речь идет не о сдерживании. Речь идет о сложном новом вызове, с которым мы никогда раньше не сталкивались: СССР был отрезан от свободного мира. Коммунистический Китай уже в наших пределах», — приводит его слова «РИА Новости» в пятницу, 24 июля.

По мнению госсекретаря, главный принцип, на основе которого должны строиться отношения с Китаем, звучит как «доверяй, но проверяй».

21 июля США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в городе в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это тем, что Китай совершает кражу американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал произошедшее «беспрецедентной эскалацией» и пообещал, что Пекин ответит США соответствующим образом.

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