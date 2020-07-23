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ЦПВС сообщил об обстреле террористами шести населенных пунктов в Сирии

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо. Об этом в четверг, 23 июля, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

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Всего, по его словам, в трех провинциях республиками террористы обстреляли шесть населенных пунктов.

Контр-адмирал при этом уточнил, что со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции за минувшие сутки не было зафиксировано обстрелов.

Отмечается, что состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту в провинции Хасеке. Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким провинциям в Алеппо. Силы армейской авиации в свою очередь также провели воздушное патрулирование, пишет «РИА Новости».

14 июля в ЦПВС сообщили, что трое российских военнослужащих получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на пути следования колонны в Сирии. Инцидент произошел в ходе совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части провинции Идлиб.

Взрывом были повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. В Турции в свою очередь заявили об отсутствии жертв при происшествии, подчеркнув, что российско-турецкое патрулирование будет продолжено с учетом всех необходимых мер.

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. Антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в городах страны, а потом переросли в вооруженный конфликт.

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