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Рогозин заявил о подготовке полета на МКС по сверхбыстрой схеме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Осенью экипаж космонавтов может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) по сверхбыстрой схеме полета, рассказал 23 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, «Роскосмос» и ракетно-космическая корпорация «Энергия» договорились во время следующей отправки космонавтов в космос испытать сверхбыструю схему.

«Мы продолжаем готовить с помощью «Прогрессов» полет экипажа… Договорились уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Он добавил, что такие сроки полета невозможны для новых американских кораблей Crew Dragon.

Ранее в четверг стало известно, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС. Он состыковался со станцией спустя 3 часа 18 минут после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а».

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