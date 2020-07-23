Рогозин заявил о подготовке полета на МКС по сверхбыстрой схеме

Осенью экипаж космонавтов может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) по сверхбыстрой схеме полета, рассказал 23 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, «Роскосмос» и ракетно-космическая корпорация «Энергия» договорились во время следующей отправки космонавтов в космос испытать сверхбыструю схему.

«Мы продолжаем готовить с помощью «Прогрессов» полет экипажа… Договорились уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Он добавил, что такие сроки полета невозможны для новых американских кораблей Crew Dragon.

Ранее в четверг стало известно, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС. Он состыковался со станцией спустя 3 часа 18 минут после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а».