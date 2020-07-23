В Госдуме предложили учитывать в суде собранную детективами информацию

24 июля в правительство России внесут проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, разрешающий приобщать к делам результаты расследований частных детективов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Автор документа депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагает уточнить ст. 89 УПК и по сути приравнять частную детективную деятельность к оперативно-разыскной.

Сегодня использовать полученные от платных сыщиков сведения в суде практически невозможно, признают опрошенные «Известиями» эксперты. Ситуацию нужно менять, но важно, чтобы легализация частных детективов не привела к злоупотреблениям.

Легализация результатов работы частных детективов будет в интересах справедливого правосудия, считает советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян, потому что в распоряжении суда появятся различные версии, проверка и оценка которых позволит вынести объективное решение.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин отметил необходимость комплексного решения проблемы. Он считает, что сами по себе частные детективы не являются субъектами права, собирать доказательства могут только в сотрудничестве с адвокатами и только их совместная работа может принести пользу обвиняемым.

Сейчас результаты расследования частного детектива имеют статус документов, представленных защитой. Однако суды не приобщают эти материалы к делу, а лишь вызывают сыщика в суд в качестве свидетеля.

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