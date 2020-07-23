Российские вертолетоносцы станут плавучими штабами

Возможности российских вертолетоносцев проекта 23900 — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — значительно расширят, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве и ВПК 23 июля.

В ходе строительства универсальные десантные корабли (УДК) получат новейшие системы связи дальнего радиуса действия, автоматизированные системы управления и терминалы спутниковых станций.

Также на них оборудуют места для размещения штабных специалистов. По словам экспертов, возможность управлять соединениями кораблей, самолетов и наземных войск непосредственно с вертолетоносцев существенно повысит эффективность и оперативность действий войск.

Благодаря комплексам дальней связи командующий сможет с борта корабля докладывать обстановку в центральные штабы и принимать новые вводные, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

УДК проекта 23900 «Прибой» должны заменить непоставленные в Россию из-за санкций французские вертолетоносцы.

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