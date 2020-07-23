Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Продажи медицинских масок в России снизились в 2,5 раза
Экономика
Около 50 баров оказались под угрозой закрытия в Петербурге из-за нового закона
Общество
«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Экономика
В России более 850 тыс. человек официально стали самозанятыми
Армия
Российские вертолетоносцы станут плавучими штабами

Российские вертолетоносцы станут плавучими штабами

0
Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможности российских вертолетоносцев проекта 23900 — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — значительно расширят, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве и ВПК 23 июля.

Вторая жизнь «Залива»: построят ли в Керчи вертолетоносцы
Новые десантные корабли для ВМФ России могут построить на сохранившейся от СССР площадке

В ходе строительства универсальные десантные корабли (УДК) получат новейшие системы связи дальнего радиуса действия, автоматизированные системы управления и терминалы спутниковых станций.

Также на них оборудуют места для размещения штабных специалистов. По словам экспертов, возможность управлять соединениями кораблей, самолетов и наземных войск непосредственно с вертолетоносцев существенно повысит эффективность и оперативность действий войск.

Благодаря комплексам дальней связи командующий сможет с борта корабля докладывать обстановку в центральные штабы и принимать новые вводные, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

УДК проекта 23900 «Прибой» должны заменить непоставленные в Россию из-за санкций французские вертолетоносцы.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» 24 июля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020