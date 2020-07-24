В морской бой: российские вертолетоносцы станут плавучими штабами

Первые российские вертолетоносцы проекта 23900 — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — станут плавучими штабами. В ходе строительства корабли получат новейшие системы связи дальнего радиуса действия, автоматизированные системы управления и терминалы спутниковых станций. Также на них оборудуют места для размещения штабных специалистов. По словам экспертов, возможность управлять соединениями кораблей, самолетов и наземных войск непосредственно с вертолетоносцев радикально повысит эффективность и оперативность действий войск.

Сила «Прибоя»

Возможности универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900 не ограничатся транспортировкой вертолётов и морских пехотинцев. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве и ВПК, на них установят всё необходимое оборудование для боевого управления группировками: морскими, наземными и воздушными.

Вертолетоносцы оборудуют сверхдальними системами связи, автоматизированными системами управления и другим штабным оборудованием. На борту УДК смонтируют специальные штабные кабины с компьютерными терминалами и рабочими местами.

В понедельник, 20 июля, президент Владимир Путин установил закладную доску головного корабля серии «Иван Рогов». Глава государства отметил, что новейшие УДК оснастят передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Он подчеркнул, что такие корабли ощутимо укрепят боевой потенциал всего ВМФ России и повысят его стратегические возможности.

УДК проекта 23900 «Прибой» должны заменить непоставленные в Россию из-за санкций французские вертолетоносцы. Кстати, в начале 2010-х, когда велись переговоры о покупке «Мистралей», особо отмечалось, что их планируют использовать, в первую очередь как корабли управления.

С борта новых УДК можно будет командовать, например, эскадрой, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ Валентин Селиванов.

— Для размещения командного пункта нужен большой корабль, — отметил эксперт. — Потребуются каюты для офицеров штаба. Зал, где разместят сам КП, необходимо оборудовать современными и защищенными средствами связи, которые могут поддерживать бесперебойный обмен информацией с береговыми штабами. На мониторах дежурные офицеры в режиме реального времени смогут отслеживать передвижение всех кораблей или самолетов в конкретном районе. При необходимости командир сможет проверить, как обстоят дела у своих соседей. То есть, находясь в Черном море, видеть, что происходит в Средиземном и даже на Балтике — исчерпывающая информация поможет командованию принимать правильные решения.

В советское время для таких целей, как правило, использовали крейсеры или плавбазы подводных лодок, где хватало помещений для развертывания командных пунктов, добавил Валентин Селиванов.

Сегодня штабные корабли есть только у американцев, отметил военный историк Дмитрий Болтенков. Они не новые, но оснащены современным оборудованием. В Советском Союзе тоже были такие были. Нужны они и России.

— Неслучайно президент сказал, что УДК получат комплексы дальней связи. Благодаря им командующий сможет с борта корабля докладывать обстановку в центральные штабы и принимать новые вводные, — рассказал Дмитрий Болтенков «Известиям». — А размеры УДК лучше всего подходят для размещения органов управления. Штабным офицерам нужно место, где они будут жить и работать. И это не один или два, а несколько десятков человек. На обычном боевом корабле разместить столько людей и системы управления довольно проблематично. В любом случае УДК не действуют в одиночку, они ходят только с сопровождением, поэтому лучшего кандидата на роль плавучего штаба не найти.

На месте виднее

Создание штабных кораблей — актуальное решение, считает эксперт. Присутствие флота России в Мировом океане постоянно увеличивается, растет и необходимость обеспечить более эффективную управляемость группировками.

— Корабельной группировкой, находящейся где-нибудь в Индийском океане или Средиземном море, лучше управлять непосредственно оттуда, а не из Москвы. Командующий на месте лучше видит обстановку и может более оперативно принимать решения, — заключил Дмитрий Болтенков.

Как ранее сообщали «Известия», для кораблей, заложенных в Керчи на этой неделе, уже подбирают команды. Главкомат ВМФ прорабатывает организационную структуру и штатное расписание экипажей. В их состав, помимо моряков, войдут представители авиации и морпехи. Особое внимание уделяют авиатехническим должностям. Квалификация специалистов должна соответствовать самым высоким требованиям, так как им предстоит поддерживать боеспособность техники вдали от российских баз и проводить ремонт любой сложности в стесненных условиях, имея ограниченный набор инструментов и аппаратуры.

Команды должны быть укомплектованы к 2022 году. К этому сроку составят и учебную программу для подготовки экипажей. После ее утверждения моряки приступят к занятиям, а затем им предстоит принять построенные корабли.

Проект УДК 23900 «Прибой» разработан Невским проектно-конструкторским бюро. Строить корабли будут на керченском судостроительном заводе «Залив». Ранее сообщалось, что сумма контракта, заключенного весной Минобороны с предприятием, составила 100 млрд рублей.

Последние десятилетия у России не было ни одного УДК. Советские вертолетоносцы — противолодочные крейсеры «Москва» и «Ленинград» проекта 1123 «Кондор» — в 1990-е годы продали в Индию на металлолом. Вертолеты могли располагаться и на борту тяжелых авианесущих крейсеров. Но все они, кроме «Адмирала Кузнецова», были выведены из состава флота после распада Советского Союза.

В постсоветские годы вопрос о строительстве вертолетоносцев не ставился. Считалось, что они нужны для действий у далеких берегов, которых принятая тогда военная доктрина не предполагала. И решение в 2011 году заказать «Мистрали» у Франции сопровождалось долгими дискуссиями о том, какие задачи могут выполнять такие корабли.

По условиям соглашения между Парижем и Москвой Франция обязалась произвести два вертолетоносца. Еще два корабля должны были построить на российских заводах по французскому проекту. Набор экипажей для первых двух УДК данного типа начался осенью 2013 года. Группа из 400 членов экипажей прибыла в Сен-Назер в июне 2014 года на борту учебного корабля «Смольный». В сентябре и октябре один из построенных вертолетоносцев дважды выходил в море на 10 суток с россиянами на борту. Однако в 2015-м, когда российские экипажи уже осваивали «Мистрали» в море, глава Пятой республики Франсуа Олланд отказался передавать корабли РФ из-за санкций.