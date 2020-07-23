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Средняя урожайность зерна в Бузулуке достигла 35,7 ц/га

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В Бузулукском районе Оренбургской области продолжается уборка урожая зерновых культур. Средняя урожайность зерна в хозяйствах достигла 35,7 ц/га.

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Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства, по состоянию на 23 июля озимые скосили с площади свыше 17,5 тыс. га, что составляет 42,5% от плана. Валовый сбор при этом составил свыше 60 тыс. т при средней урожайности 35,7 ц/га, пишет РИА «Оренбуржье».

В сельхозпредприятиях одновременно с уборкой урожая пашут зябь. На сегодняшний день механизаторы выполнили работу на площади в 2,2 тыс. га.

20 июля пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко сообщила, что правительство России расширило список сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов. На отсрочку или рассрочку по уплате налогов до трех лет могут претендовать производители мясной, масложировой и молочной продукции, а также компании, которые занимаются растениеводством, животноводством и рыбоводством.

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