В России расширили список сезонных отраслей для отсрочки по уплате налогов

Правительство России расширило список сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов, сообщила 20 июля пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Так, на отсрочку или рассрочку по уплате налогов до трех лет могут претендовать производители мясной, масложировой и молочной продукции, а также компании, которые занимаются растениеводством, животноводством и рыбоводством.

«Отрасль сельского хозяйства в России подвержена влиянию сезонных факторов, и это необходимо учитывать для обеспечения справедливого налогообложения. Если раньше некоторые производители могли получить отказ в предоставлении налоговой отсрочки по формальным признакам, то теперь все добросовестные производители смогут воспользоваться этой возможностью», — цитирует Абрамченко пресс-служба.

Отсрочка платежей позволит компаниям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, сохранить платежеспособность и осуществить все выплаты, когда возобновятся сезонные работы.

14 июля стало известно, что российское правительство поручило подготовить предложения по мерам налогового стимулирования производителей детских товаров ко II кварталу 2023 года.

Также правительство рекомендовало профильным ведомствам ежегодно анализировать рынок индустрии детских товаров и оценивать их уровень конкурентоспособности по отношению к зарубежным аналогам.