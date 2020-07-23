Главы МИД России и Турции обсудили конфликт Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 23 июля, в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

«В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны», ― говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Отмечается, что это необходимо для недопущения дальнейшего обострения обстановки, а также для обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию. Кроме того, Россия и Турция условились развивать взаимодействия в интересах стабилизации ситуации в регионе.

Отношения Баку и Еревана обострились, после того как 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран. По данным на 23 июля, погибли 12 военных из Азербайджана и пятеро военнослужащих в Армении.

16 июля азербайджанские военные обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии. В минобороны Армении отметили, что после этого в течение нескольких суток обстановка на границе была спокойной.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Дюжаррик заявил на брифинге 20 июля, что полномасштабное военное столкновение между Арменией и Азербайджаном станет катастрофой. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.