Комиссию по контролю за ремонтом дорог создали в Воронежской области

Департамент дорожной деятельности Воронежской области и КУВО «Дорожное агентство» создали комиссия по контролю за качеством и объемом выполняемых дорожных работ.

В этом году планируется отремонтировать 1611 участков дорог и других объектов местного значения общей протяженностью 742 км. Представители регионального Союза дорожных организаций намерены минимизировать спорные ситуации посредством привлечения к процессам проверки и контроля качества профессиональных экспертов, работников независимых лабораторий, представителей СМИ. Об этом сообщает ИА «Абирег».

«В результате проверки организациям, допустившим брак при ремонте дорожных муниципальных объектов, будет предложено устранить нарушение, а если ситуация не изменится, то компания попадет в реестр недобросовестных дорожных организаций. В таком случае ее будет ждать запрет на участие в аукционах в течение трех лет», — пояснил председатель правления Союза дорожных организаций Воронежской области Роман Деев.

Напомним, наибольшие объемы финансирования в Воронежской области поступают на реализацию нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». Так, на строительство дорог направлено около 7 млрд рублей.

В 2019 году в регионе было отремонтировано 306 км автодорог регионального значения и 27,5 км автодорог в Воронеже.