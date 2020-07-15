Объем финансирования нацпроектов в Воронеже превысит 10 млрд рублей

Объем финансирования региональных проектов, в рамках которых реализуются нацпроекты в Воронежской области, составит 10,1 млрд рублей. Более половины этой суммы, 5,7 млрд рублей, поступит из федерального бюджета. Эти данные были озвучены на заседании Совета по реализации нацпроектов, которое провел губернатор Александр Гусев.

По словам главы регионального департамента экономического развития Данила Кустова, сейчас 29 региональных объектов исполнены на 37,6% от запланированного годового объема финансирования. На это ушло 3,8 млрд рублей.

Заключено 230 контрактов на общую сумму 16,1 млрд рублей — это более 96% от запланированного. Кроме того, 330 контрактов на 16,7 млрд рублей размещены в плане-графике закупок.

Наибольшие объемы финансирования в Воронежской области поступают на реализацию нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». Так, на строительство дорог направлено около 7 млрд рублей, пишет ИА «Абирег».

Ранее сообщалось, что в Воронежской области до конца года должны отремонтировать около 240 км дорог в рамках нацпроекта.