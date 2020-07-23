В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.

«Олимпийский взрывают так мощно, что дом трясет», — написал один из пользователей Twitter.

На ролике, который опубликован в Instagram пользователя Felixxuber видно, как у спорткомплекса поднялась сильная пыль.

Столичный спорткомплекс «Олимпийский» закрыли на реконструкцию в 2019 году. После ремонта в СК должны появиться оздоро вительно-реабилитационный комплекс, прыжковый и плавательный бассейны, аквапарк, гимнастические залы, центр экстремального спорта, теннисные корты, крытый каток, концертный зал, центр выставок и конференций, а также многозальный кинотеатр, фитнес-зоны, детский развлекательный центр, спа-зоны, кафе, рестораны и парковка на 5 тыс. машино-мест.Реконструкцию планируют закончить к 2023 году.

В конце марта 2019 года директор по проектированию ЗАО «Киевская Площадь», инвестор проекта реконструкции, Галина Гордюшина, заявила, что на территории СК предусматривается размещение бассейна, создание зоны водных развлечений и пляжных видов спорта с возможностью организации соревнований, а также строительство 30-метрового дайвинг-центра.