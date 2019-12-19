Реконструкцию «Олимпийского» в Москве завершат в 2023 году

Реконструкцию СК «Олимпийский» в Москве планируют завершить в 2023 году. Об этом 19 декабря журналистам сообщил председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов.

По его словам, этот проект должен стать визитной карточкой города, которая бы привлекала людей не только из Москвы, но и со всей страны.

«Здесь будет создан крупнейший в Европе аквапарк. К работе по «Олимпийскому» привлечены международные компании, в том числе из Канады и Испании», — приводит слова Нисанова «Москва 24».

Столичный спорткомплекс «Олимпийский» закрыли на реконструкцию в 2019 году. После ремонта в СК должны появиться оздоровительно-реабилитационный комплекс, прыжковый и плавательный бассейны, аквапарк, гимнастические залы, центр экстремального спорта, теннисные корты, крытый каток, концертный зал, центр выставок и конференций, а также многозальный кинотеатр, фитнес-зоны, детский развлекательный центр, спа-зоны, кафе, рестораны и парковка на 5 тыс. машино-мест.

Группа компаний «Киевская площадь» была основана в 1992 году. В ее активе — СУ «Олимпийский», ТРЦ «Европейский», ТЦ «Гранд Юг», гостиница «Украина», агрокластер «Фуд Сити», ресторан «Восход» в парке «Зарядье», гостиница «Radisson Славянская» и другие объекты, уточняет агентство городских новостей «Москва».