Диетолог назвала самые распространенные причины ожирения

Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 23 июля, рассказала о самых распространенных причинах ожирения.

По словам специалиста, на ожирение влияют сахарный диабет, калорийные и рафинированные продукты, а также малоподвижный образ жизни.

«У нас есть плохая статистика по росту сахарного диабета, и это факт, который сопутствует появлению ожирения. В условиях карантина люди стали двигаться мало, употребляем калорийные продукты. Все это способствует набору лишнего веса», — пояснила эксперт.

Врач также добавила, что ожирением страдает 20% россиян, а процент ожирения среди людей старше 40 лет составляет 40%. Согласно последним расчетам специалистов университета Копенгагена, количество людей с ожирением в постпандемичный период уже выросло на 13%. В дальнейшем ситуация может усугубиться.

Ранее в тот же день главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала агентству городских новостей «Москва», что жевательная резинка может помочь в процессе похудения за счет того, что человек реже перекусывает, контролирует тягу к еде и работает жевательными мышцами.