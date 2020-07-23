Ученые объяснили появление нацеленных на человека видов комаров

Исследователи Принстонского университета провели исследования гастрономических пристрастий комаров и выяснили, что некоторые из 3,5 тыс. видов этих кровососущих насекомых предпочитают кусать людей, нежели животных. Результаты исследований опубликовал журнал Current Biology в четверг, 23 июля.

Согласно данным экспертов, ежегодно около 100 млн человек заболевают различными опасными инфекционными заболеваниями после укусов комаров, а так как некоторые виды более других агрессивны к человеку, ученые решили выяснить причину их поведения.

Авторы научной работы пришли к выводу, что основными факторами появления комаров, предпочитающих кусать людей, стали климатические изменения и развивающаяся городская среда.

Так, в естественной среде обитания желтолихорадочные комары (Aedes aegypti), которые являются переносчиками вируса Зика, лихорадки денге, желтой лихорадки и вируса чикунгунья, не делают выбор в пользу человека, а питаются кровью и других теплокровных. Однако представители этого вида, живущие в городах с большим скоплением людей, например в Кумаси (Ганга), показывают возросший интерес к человеческой крови.

При этом наибольший аппетит к людям у комаров проявляется только в местах с интенсивными засушливыми сезонами. Как полагают ученые, это связано с тем, что в своем жизненном цикле эти насекомые зависят от людей и созданных ими запасами воды.

Для подтверждения этой теории ученые собрали комариные яйца в 27 различных местах региона к югу от пустыни Сахара. Вылупившимся личинкам предлагали запахи людей и животных. Как оказалось, насекомые и густонаселенных районов предпочитали человека, аналогичный выбор сделали и особи, собранные в местах, где сезон засухи более продолжительный и суровый.

Эксперты в итоге пришли к выводу, что климатические особенности больше влияют на агрессивность комаров к людям, нежели плотность населения.

19 июля ученые опровергли возможность заражения коронавирусом через укусы комаров.