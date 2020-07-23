МВД России объявило в международный розыск молдавского политика Ренато Усатого

МВД России объявило в международный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«Следствие объявило Ренато Усатого в международный розыск, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что следствие ходатайствует о заочном аресте Усатого. В свою очередь суд может рассмотреть данный вопрос уже 24 июля.

В конце июня МВД России объявило Усатого в федеральный розыск. По данным следствия, молдавский бизнесмен был участником международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах незаконно вывело из России свыше 500 млрд рублей.

Члены сообщества под предлогом продажи валюты перечисляли деньги со счетов подконтрольных фирм в российских банках на счета Moldindconbank, которые были открыты в том числе в американском Bank of New York.

Вместе с тем, Усатый на своей странице в Facebook заявил о том, что его объявили в федеральный розыск в России якобы для того, чтобы он не смог принять участие в президентских выборах в Молдавии 1 ноября. Он не признает своей вины в инкриминируемых преступлениях, а дело против себя считает сфабрикованным.