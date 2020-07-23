Москва обсудит с Баку и Ереваном инициативы по закреплению перемирия

Москва обсудит с Баку и Ереваном различные инициативы по закреплению перемирия на армяно-азербайджанской границе и активизации переговорного процесса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 23 июля.

По ее словам, российская сторона призывает стороны «к максимальной сдержанности». Она отметила, что три государства взаимодействуют по дипломатическим каналам и по линии военных ведомств для снижения напряженности.

«Рассчитываем, что после того, как снимут ограничения на международные поездки, появится возможность предметно проработать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием конфликта», — добавила Захарова.

Отношения Баку и Еревана обострились, после того как 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

По данным на 23 июля, погибли 12 военных из Азербайджана и пятеро военнослужащих в Армении.

16 июля азербайджанские военные обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии. В минобороны Армении отметили, что после этого в течение нескольких суток обстановка на границе была спокойной.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Дюжаррик заявил на брифинге 20 июля, что полномасштабное военное столкновение между Арменией и Азербайджаном станет катастрофой. По его словам, генсек ООН призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности.

Отношения Баку и Еревана остаются напряженными из-за Нагорного Карабаха, который в 1988 году объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.