Продажи медицинских масок в России снизились в 2,5 раза

В России сократились продажи защитных медицинских масок. На второй неделе июля граждане приобрели их в 2,5 раза меньше, чем в мае. Это следует из материалов аналитической компании DSM Group, которые изучили «Известия».

Эксперты сообщают, что россияне устали от вынужденных ограничений из-за коронавируса, поэтому перестают носить маски.

С 6 по 12 июля российские аптеки продали 3,8 млн упаковок медицинских масок. Это в два с половиной раза меньше, чем в пиковый период эпидемии в стране. К примеру, 11–17 мая продажи масок достигали 9,2 млн упаковок в неделю.

Со второй половины мая и весь июнь спрос на защитные средства падал. В это время продажи колебались в пределах 4,2–4,8 млн пачек масок в неделю.

Россияне действительно устали от ограничений, и власти практически не контролируют соблюдение масочного режима там, где это еще необходимо, отметил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Например, в метро в Москве лишь каждый пятый едет в маске и каждый 20-й — в перчатках, когда, к примеру, в Германии контролеры до сих пор проверяют наличие маски и за ее отсутствие грозит приличный штраф, отметил он.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» 24 июля.