Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Продажи медицинских масок в России снизились в 2,5 раза
Экономика
Около 50 баров оказались под угрозой закрытия в Петербурге из-за нового закона
Общество
«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Экономика
В России более 850 тыс. человек официально стали самозанятыми
Армия
Российские вертолетоносцы станут плавучими штабами
Сюжет:

Продажи медицинских масок в России снизились в 2,5 раза

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России сократились продажи защитных медицинских масок. На второй неделе июля граждане приобрели их в 2,5 раза меньше, чем в мае. Это следует из материалов аналитической компании DSM Group, которые изучили «Известия».

Дневная сменка: создан многоразовый комбинезон для защиты от коронавируса
Новый костюм выдерживает десять циклов дезинфекции без потери своих качеств

Эксперты сообщают, что россияне устали от вынужденных ограничений из-за коронавируса, поэтому перестают носить маски.

С 6 по 12 июля российские аптеки продали 3,8 млн упаковок медицинских масок. Это в два с половиной раза меньше, чем в пиковый период эпидемии в стране. К примеру, 11–17 мая продажи масок достигали 9,2 млн упаковок в неделю.

Со второй половины мая и весь июнь спрос на защитные средства падал. В это время продажи колебались в пределах 4,2–4,8 млн пачек масок в неделю.

Россияне действительно устали от ограничений, и власти практически не контролируют соблюдение масочного режима там, где это еще необходимо, отметил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Например, в метро в Москве лишь каждый пятый едет в маске и каждый 20-й — в перчатках, когда, к примеру, в Германии контролеры до сих пор проверяют наличие маски и за ее отсутствие грозит приличный штраф, отметил он.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» 24 июля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020