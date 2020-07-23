Иностранцы смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора

Иностранцы после возобновления работы российских заграничных учреждений смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора и сборов в счет возмещения фактических расходов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 23 июля.

Эта услуга, по ее словам, будет возможна при одновременном соблюдении трех условий. Первое — в паспорт заявителя должна быть вклеена неиспользованная однократная или двукратная виза, срок действий которой начинается не ранее 15 марта этого года.

Второе — заявитель должен будет представить документы, которые являются основанием для оформления визы аналогичной либо меньшей кратности на новый срок действия.

И третье — срок действия оформляемой визы иностранца истекает в течение шести месяцев после признания распоряжения правительства России от 16 марта 2020 года утратившим силу.

Захарова напомнила, что сейчас выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена на основании распоряжения российского правительства от 16 марта этого года. Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

Росавиация сообщила 10 июля, что разработала схему поэтапного возобновления международного авиасообщения. Так, сначала планируется начать перелеты в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство направило обращение авиационным властям некоторых стран с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.