Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Мир
Захвативший автобус с заложниками в Луцке арестован
Общество
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
Общество
Вылеченный в Челябинске львенок уедет в Танзанию
Общество
Минздрав заявил о штатном проведении выплат медикам

Иностранцы смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранцы после возобновления работы российских заграничных учреждений смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора и сборов в счет возмещения фактических расходов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 23 июля.

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов
На начальном этапе предлагается возобновить рейсы менее чем из десятка крупных аэропортов

Эта услуга, по ее словам, будет возможна при одновременном соблюдении трех условий. Первое — в паспорт заявителя должна быть вклеена неиспользованная однократная или двукратная виза, срок действий которой начинается не ранее 15 марта этого года.

Второе — заявитель должен будет представить документы, которые являются основанием для оформления визы аналогичной либо меньшей кратности на новый срок действия.

И третье — срок действия оформляемой визы иностранца истекает в течение шести месяцев после признания распоряжения правительства России от 16 марта 2020 года утратившим силу.

Захарова напомнила, что сейчас выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена на основании распоряжения российского правительства от 16 марта этого года. Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

Росавиация сообщила 10 июля, что разработала схему поэтапного возобновления международного авиасообщения. Так, сначала планируется начать перелеты в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство направило обращение авиационным властям некоторых стран с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020