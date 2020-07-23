Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами «Тинькофф Российской премьер-лиги»

Форварды санкт-петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба и Сердар Азмун признаны самыми результативными игроками «Тинькофф Российской премьер-лиги» в сезоне-2019/20. Об этом говорится на сайте лиги.

Оба нападающих забили по 17 голов в матчах текущего сезона. Отмечается, что Азмун опередил Дзюбу по наименьшему количеству голов с пенальти. У Дзюбы таких семь, у Азмуна — всего один, пишет НСН. Кроме того иранец забил решающий гол в последней игре против «Ростова».

Сердар Азмун поделился впечатлениями от завоевания звания лучшего бомбардира сезона.

«К счастью, все ребята мне в этом помогли. Если ты упорно работаешь, то тебе обязательно за это воздастся. Никакой разницы между моими 17 голами и Артема Дзюбы. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно», — цитирует Азмуна RT.

На третьем месте оказался нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, на чьем счету 15 забитых голов, отмечает телеканал «360». Еще у трех игроком по 12 забитых мячей — у полузащитника ЦСКА Николы Влашича, форварда Александра Соболева и полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20 после победы в гостевом матче 26-го тура, выиграв у «Краснодара» со счетом 4:2.

19 июля санкт-петербургский «Зенит» в полуфинале Кубка России по футболу одержал победу над московским «Спартаком». Встреча двух команд, которая прошла в Петербурге, завершилась со счетом 2:1.