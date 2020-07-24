Культурный карантин: выбор «Известий»

У москвичей уже появилась возможность попасть в некоторые музеи, а в единственном автокинотеатре теперь демонстрируют фильмы на большом экране. Но виртуальный контент по-прежнему остается актуальным. «Известия» выбрали наиболее интересные события в онлайне и офлайне на ближайшую неделю.

Кино и сериалы

Показы в автокинотеатре

В Москве открылся первый автокинотеатр — «Каро под звездами», в котором можно посмотреть как новинки, так и классику мирового кинематографа. Билеты лучше приобретать заранее на сайте «Каро». Все сеансы начинаются не ранее 22:00, а некоторые и за полночь.

С 25 июля — «21 мост», «Побег из Претории»

С 26 июля — «Добро пожаловать в Рим», «Суспирия»

С 27 июля — «Дождливый день в Нью-Йорке», «Ходячий замок», «Плохие парни навсегда», «Прекрасная эпоха»

С 29 июля — «Солнцестояние», «Маленькие женщины», «Холоп»

С 30 июля — «Дылда»

Крокус Сити Vegas

Эксклюзивная премьера «Фарго» на more.tv

Фото: MGM Television

Впервые в России можно будет легально и на одной платформе в подписке посмотреть все сезоны ироничной криминальной антологии одного из самых ярких шоураннеров современности Ноа Хоули. Кроме того, эксклюзивная российская премьера нового, четвертого сезона культового сериала «Фарго», также состоится на more.tv. Дату выхода объявят позже. Все сезоны будут доступны и на языке оригинала с субтитрами. Первый и второй сезоны уже на сайте.

Театры и концерты

Tête-à-tête c Инной Чуриковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В рамках благотворительного проекта Tête-à-tête (Тет-а-тет) пройдет онлайн-встреча с Инной Чуриковой», которая состоится на личной странице актрисы в Facebook. По желанию артистки прямой эфир пройдет в поддержку ветеранов кино и театра в партнерстве с благотворительным фондом «Артист». Привыкшая общаться со зрителем языком театральных постановок, Инна Чурикова на сей раз опробует новый для нее жанр творческой встречи. Она решилась на этот эксперимент, открыв для себя возможности современных технологий, которые позволяют охватить практически безграничную аудиторию.

29 июля в 21.00

Синяя птица Digital

Фото: Электротеатр Станиславский/readymag.com/u531794697/1912771

Пока все сидели дома, «Электротеатр «Станиславский» обратился к старой идее домашнего театра — с простыней для фона, гримом из всех подручных материалов и главными героями, которых играют дети. Дома особенно сильно хочется отправиться в путешествие, поэтому в качестве материала подошел волшебный мир Метерлинка, где обыкновенные предметы и животные вдруг оживают и отправляются на поиски Синей птицы.

Главный художник «Электротеатра» Настя Нефедова и актриса Аня Антосик поговорили с детьми о характерах персонажей — какие они, почему отправляются в путь и как каждого из них нарисовать так, чтобы всё это отразилось на бумаге. Весь процесс создания фигурок-персонажей и разыгрывания ими первой сцены из пьесы стал для детей уникальным опытом, который театр оставил в памяти в виде сайта-выставки. В ней можно путешествовать по миру каждого из детей — смотреть эскизы и рисунки с разных сторон, а еще читать отзывы самих детей и их родителей.

Выставка доступна по ссылке: https://readymag.com/u531794697/1912771/

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко онлайн

Фото: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко/stanmus.ru/Олег Черноус

МАМТ делится трансляциями своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko (каталог «Искусство online»). Любители шедевров русской оперы XIX–XX веков могут посмотреть «Хованщину» Модеста Мусоргского, «Пиковую даму» Петра Чайковского, «Войну и мир» Сергея Прокофьева в постановке Александра Тителя. В доступе также записи балетных постановок — «Жизели» в редакции Лорана Илера, «Серенады» Джорджа Баланчина и «Эсмеральды» в хореографии Владимира Бурмейстера.

Музеи

«От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» и «Тату»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вслед за Третьяковской галереей посетителей стал принимать ГМИИ им. А.С. Пушкина. Вместе с постоянной экспозицией открылась выставка «От Дюрера до Матисса». Она охватывает пять веков истории европейского рисунка — с конца XV до середины XX века, и включает работы Дюрера, Пуссена, Рембрандта, Рубенса, Брюллова, Ренуара, Кандинского, Пикассо, Матисса, Малевича, Шагала и многих других.

Также в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–-XX веков до 27 сентября можно посмотреть выставку «Тату», открытую незадолго до карантина и продленную в связи со сложившейся ситуацией. Она рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.

ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Предчувствуя XX век»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На первой посткарантинной выставке в основном здании Третьяковкой галереи графика из фондов музея демонстрируется в самых последних залах и оказывается своего рода постскриптумом к повествованию об отечественной истории искусства до эпохи авангарда. В числе авторов — Васнецов, Репин, Ге, Серов, Врубель, Борисов-Мусатов. Третьяковка приглашает в творческую лабораторию каждого из шести гениев, показывает не вершинные достижения как таковые, а постепенную кристаллизацию характерных стилевых черт. Поэтому художники представлены целыми сериями. У Виктора Васнецова, например, это эскизы к росписям Владимирского собора в Киеве, у Николая Ге — предварительные штудии для двух вариантов «Распятие», а у Михаила Врубеля — иллюстрации к изданию произведений Лермонтова.

«Нетленное наследие»

Фото: Российская академия художеств/rah.ru

Российская академия художеств представляет выставку «Нетленное наследие». Это часть художественного образовательного проекта, приуроченного к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. По задумке организаторов, знаковый проект познакомит зрителей с художественным наследием старообрядчества, в первую очередь с иконописью и литьем, и покажет его реальное значение в отечественной истории и культуре.

До 4 октября, Галерея искусств Зураба Церетели