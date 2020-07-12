Ангелы и буратины: лучшие спектакли прошедшего сезона

Театральный сезон – 2019/20 получился скомканным. «Занавес! Занавес!» — возвестили власти, разумно опасаясь распространения коронавируса. И театр перешел на непривычное для себя онлайн-положение. Карантин отменил и весенние премьеры, и гастроли, и национальный фестиваль «Золотая маска». Но тем не менее «Известия» смогли выбрать десять лучших спектаклей, потому что московские сцены в этом недосезоне отличились не только количеством, но и качеством сделанного.

«Сказка про последнего ангела»

Театр Наций

Спектакль Андрея Могучего — фаворит рейтинга. Худрук питерского БДТ поставил на самой модной столичной сцене сложное, полифоническое, многослойное зрелище по рассказам Романа Михайлова (хотя название спектаклю дал короткий текст Алексея Саморядова).

Пересказать коллизии сюжета четырехчасовой «Сказки...» — затея не столько бессмысленная, сколько почти безнадежная. В спектакле объединены сон и явь, видения и знамения, комедия и трагедия, люди и ангелы, жившие в России 1990-х. А главный герой по имени Андрей представлен двумя актерами — братьями-близнецами Рассомахиными.

Спектакль завораживает своей инфернальной сценографией , и чтобы расшифровать все визуальные метафоры художницы Марии Трегубовой, мало посмотреть «Сказку» один раз.

«Пер Гюнт»

Театр имени Вахтангова

Еще один претендент на первую строчку в «турнирной» таблице. Самый богатый столичный театр может себе позволить не только несколько сцен, звездную труппу, но и двух выдающихся режиссеров под одной крышей — художественного руководителя в лице Римаса Туминаса (пандемия не позволила ему выпустить в этом сезоне «Войну и мир») и главного режиссера Юрия Бутусова, воплотившего драму Ибсена в свойственной ему манере.

Да, перед нами типичный Бутусов: драйв, аттракцион, кабаре. Его «Пер Гюнт» — четырехчасовое путешествие, где неискушенный зритель рискует захлебнуться в волнах смыслов, событий и загадок. И это при том, что режиссер сильно порезал текст и сократил число действующих лиц почти в семь раз — до шести персонажей.

Одно из главных достоинств спектакля — исполнитель заглавной роли 27-летний Сергей Волков. Бутусов открыл москвичам этого удивительного актера, прежде с успехом игравшего в питерском Театре имени Ленсовета. Его Пер Гюнт — явный кандидат и на театральные премии, и на зрительскую любовь.

«Пиноккио»

Электротеатр Станиславский

Электротеатр Фото: electrotheatre.ru/Андрей Безукладников

Свой пятилетний юбилей Электротеатр Станиславский отметил «Пиноккио», масштабной мистерией с чертами метаоперы в постановке худрука Бориса Юхананова по пьесе Андрея Вишневского. Занята в спектакле почти вся труппа. Визуалы в восторге: их глазам обеспечено два вечера буйного пиршества, устроенного художниками Юрием Хариковым и Анастасией Нефедовой. Говорят, что постановка зрелища обошлась в какие-то немыслимые миллионы, но посмотрите фото или поверьте на слово: на сцене виден каждый рубль!

Два Пиноккио за семь с половиной часов преодолевают опасный и увлекательный путь из каморки папы Карло — сперва в волшебный лес, а после в театр. По дороге им встречаются не только классические персонажи, которых когда-то придумал Карло Коллоди, но даже Вацлав Нижинский и Эдгар По. Как и в случае со спектаклями, речь о которых шла выше, в опусе Юхананова мелко нарублено и перемешано много всякого-разного. И даже поэпизодный план, любезно приведенный в простыне-программке, вряд ли сделает эту прекрасную одиссею понятнее и прозрачнее.

«Борис»

Театральное агентство «Арт-партнер XXI»

Среди отзывов на этот спектакль был и такой: «очередное хулиганство Дмитрия Крымова». Да, многое в спектакле «Борис», сыгранном в Провиантских складах Музея Москвы, удивит, возмутит или покоробит тех, кто рассчитывал увидеть пушкинского «Бориса Годунова». Начиная уже с пыльного, некомфортного, нетеатрального пространства.

Режиссер и художник Крымов, как обычно, не следует духу и букве автора, предлагая собственное прочтение классики. Он пересказывает историю своими словами и подручными средствами, соединяя в странном миксте хор ветеранов, поэта Германа Лукомникова, учащихся московской школы искусств, гробы с мумиями и красный рояль «Москва», в который в финале провалится Борис (отличная роль Тимофея Трибунцева).

«Седьмой подвиг Геракла»

«Мастерская Петра Фоменко»

Пьесу «Седьмой подвиг Геракла» про страну Элиду, где дурно пахнет из-за сто лет не чищенных конюшен и хлевов, Михаил Рощин написал в 1963 году, а впервые поставлена она была лишь в 1988-м.

Можно гадать, по каким соображениям нынешний руководитель «Мастерской Фоменко» Евгений Каменькович обратился к этому советскому тексту и создал крепкий, мастеровитый, по-хорошему старомодный, правда, местами тяжеловесный спектакль. Впрочем, сатирические размышления о природе власти, о законе и беззаконии звучат хотя и пафосно, но актуально. И что удивительно, главным героем спектакля становится не Геракл, а богиня лжи и обмана Ата в исполнении Марии Большовой.

«Отравленная туника»

Театр Романа Виктюка

Дуайен режиссерского корпуса Роман Виктюк, оставаясь верным рыцарем поэтического театра, неожиданно представил в этом сезоне один из лучших за последние годы спектаклей.

Пьеса Николая Гумилева «Отравленная туника», написанная в 1918 году по канонам классицизма, не имела большой сценической судьбы : долгие годы этот автор был под запретом, а сложный философский текст про страсть арабского поэта и воина Имра к юной царевне, конечно, не рассчитан на массового зрителя.

Великий мифотворец Виктюк перенес действие со сказочного Востока... в питерскую тюрьму, где находился Гумилев перед расстрелом, и эту древнюю историю разыгрывают арестанты. Был ли такой эпизод на самом деле или нет — не столь уж и важно. Главное — перед нами яркое высказывание большого режиссера и очередная выдающаяся работа премьера труппы Дмитрия Бозина.

«Палачи»

«Гоголь-центр»

Черные комедии ирландца Мартина МакДонаха — частые и любимые гости на российских сценах. Вот и «Палачей», жутковатую историю про бывшего профессионального вешателя, ставшего барменом, и его старшего коллегу и конкурента, тоже тюремщика, поставили почти одновременно в Москве и Петербурге.

Кирилл Серебренников перенес (и довольно успешно) действие пьесы из Англии 1965 года в Россию конца 1990-х. И сохранил при этом даже в самых мелких деталях жесткость, честность и напряжение оригинала.

«Чайка»

МХТ имени Чехова

«Классику имеет смысл ставить только по-современному», — заявил литовский режиссер с мировым именем Оскарас Коршуновас, приступая к постановке в Московском художественном театре знаковой для этой сцены чеховской пьесы.

Довольно бережно обойдясь с текстом, постановщик дерзко осовременил всё остальное — костюмы, декорации, музыку. И сам способ игры, когда актеры активно общаются с залом — не зря же тема театра, его демонической сущности, стала в этой интерпретации «Чайки» одной из главных. И Аркадина (блестящая роль Дарьи Мороз) здесь прежде всего актриса, а только затем женщина, мать, сестра, любовница.

«Lё Тартюф. Комедия»

Театр на Таганке

Одна из самых веселых и эротичных премьер сезона — мольеровский «Тартюф», поставленный в Театре на Таганке Юрием Муравицким. Остроумная режиссура и молодая энергия новобранцев знаменитого театра (особо выделим исполнителя заглавной роли Романа Колотухина) оживили классический текст. А сценография и костюмы Гали Солодовниковой сделали зрелище актуальным. Вообще последние премьеры Таганки, где появились и мюзиклы, и современные пьесы, вселяют надежду на возрождение этой легендарной сцены.

«Дядя Ваня»

Театр Наций

Этого «Дядю Ваню» московские театралы ждали по двум причинам. Во-первых, имя режиссера. Стефан Брауншвейг, европейская звезда, художественный руководитель парижского театра «Одеон», никогда не работал в России и, как утверждал, давно мечтал поставить именно эту пьесу нашего главного драматурга. Во-вторых, звездный кастинг: Евгений Миронов, Анатолий Белый, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Виктор Вержбицкий...