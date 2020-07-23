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Опубликовано видео с подозреваемой в убийстве 90-летнего педагога в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Появилось видео с задержанной 69-летней жительницей Москвы, подозреваемой в убийстве заслуженного педагога ВГИКа Иды Шур. Ролик опубликовал РЕН ТВ в четверг, 23 июля.

Москвичку задержали накануне. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Тело 90-летней Иды Шур с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в ее столичной квартире на Кутузовском проспекте в воскресенье, 19 июля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления. Как сообщалось 20 июля, следствие отрабатывало версию убийства педагога с целью ограбления и овладения ее жилплощадью.

Выпускница Московской консерватории имени Чайковского Ида Шур начала преподавать на кафедре эстетики, истории и теории культуры ВГИКа в 1958 году. Она обучала студентов почти на всех факультетах, а также вела мастер-классы и концерты. Шур выступила автором ряда музыкально-образовательных передач на телевидении, а также учебных пособий по музыкальному искусству.

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