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Тело преподавателя ВГИКа с ножевыми ранениями нашли в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Тело преподавательницы Всероссийского института кинематографии (ВГИК) 90-летней Иды Щур с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом РЕН ТВ сообщил источник в правоохранительных органах 20 июля.

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В сообщении отмечается, что в полицию обратилась знакомая пенсионерки, которая заявила, что та не выходит на связь в течение двух суток.

Прибывшие полицейские обнаружили в квартире по указанному адресу тело женщины с множественными ножевыми ранениями в области шеи, груди, живота и правого бедра.

Столичное управление Следственного комитета подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщается на сайте СК без уточнения личности погибшей женщины.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ида Щур — теоретик музыкального искусства, автор множества монографий. Более 50 лет преподавала во ВГИКе историю культуры.

Ранее 20 июля управление СК по Иркутской области сообщило о признании «ангарского маньяка» Михаила Попкова еще в двух убийствах — за уже расследованные 59 убийств его приговорили ко второму пожизненному сроку. Первый он получил в 2015 году за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений еще двум местным жительницам.

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