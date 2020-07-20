Завкафедрой ВГИКа рассказала о жизни убитой Иды Шур

Заведующая кафедрой эстетики, истории и теории культуры ВГИКа Марианна Ростоцкая в беседе с порталом «Ридус» в понедельник, 20 июля, рассказала о жизни убитого доцента Иды Шур.

По словам Ростоцкой, 90-летняя Ида Шур была интеллигентным, очень спокойным и мудрым преподавателем, поэтому ее убийство «совершенно не укладывается в голове». Помимо этого завкафедрой ВГИКа не смогла вспомнить каких-либо острых конфликтов на работе или в семейной жизни покойной Шур, поскольку это было не в ее характере. Также Ростоцкая усомнилась в том, что убийство Шур может быть связано с ограблением, поскольку педагог жила скромно и кроме пластинок и книг брать у нее было нечего.

Тело Иды Шур с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире на Кутузовском проспекте в Москве в воскресенье, 19 июля. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следствие в настоящее время отрабатывает версию убийства педагога с целью ограбления и овладения ее жилплощадью, пишет НСН.

Как пишет РЕН ТВ, правоохранители закончили первые действия на месте убийства доцента. Дверь в квартиру 90-летнего преподавателя опечатана.

Ида Шур окончила Московскую консерваторию имени Чайковского, преподавала на кафедре эстетики, истории и теории культуры ВГИКа с 1958 года, пишет телеканал «Звезда». Она выступала автором ряда музыкально-образовательных передач на телевидении, а также учебных пособий по музыкальному искусству. Женщина преподавала почти на всех факультетах, вела мастер-классы и концерты, пишет телеканал «360».