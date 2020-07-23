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Более 25 млн рублей получили пострадавшие от паводка жители Тулуна

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Жителям Тулуна в Иркутской области, пострадавшим во время наводнения 2019 года, выплатили порядка 25 млн рублей в качестве компенсации за утраченное имущество. Более 500 человек получили единовременную материальную помощь только после вмешательства прокуратуры.

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Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ведомство, во время прокурорской проверки, которую провели после обращения местных жителей, вскрылись нарушения при выплате компенсаций.

Наводнение произошло в Иркутской области прошлым летом. Среди наиболее пострадавших были Нижнеудинский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Заларинский и Куйтунский районы. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. В результате стихии погибли 26 человек, о судьбе четверых ничего не известно.

Итоги восстановительных работ в Тулуне 14 июля оценил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он отметил низкое качество строительства жилья для жителей.

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