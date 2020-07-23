Более 25 млн рублей получили пострадавшие от паводка жители Тулуна

Жителям Тулуна в Иркутской области, пострадавшим во время наводнения 2019 года, выплатили порядка 25 млн рублей в качестве компенсации за утраченное имущество. Более 500 человек получили единовременную материальную помощь только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ведомство, во время прокурорской проверки, которую провели после обращения местных жителей, вскрылись нарушения при выплате компенсаций.

Наводнение произошло в Иркутской области прошлым летом. Среди наиболее пострадавших были Нижнеудинский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Заларинский и Куйтунский районы. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. В результате стихии погибли 26 человек, о судьбе четверых ничего не известно.

Итоги восстановительных работ в Тулуне 14 июля оценил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он отметил низкое качество строительства жилья для жителей.