Матвиенко заявила о готовности СФ поддержать закон о трехдневном голосовании

Совет Федерации готов 24 июля поддержать закон о трехдневном голосовании. Об этом заявила в четверг, 23 июля, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«Как вы знаете, Госдума уже приняла закон о такой возможности — голосовать не более трех дней. И настроение сегодня и комитета, и членов Совета Федерации — поддержать этот закон. Я думаю, что он завтра на заседании будет поддержан», — сказала Матвиенко.

Парламентарий отметила, что не ожидает увеличения количества нарушений из-за того, что голосование может быть растянуто на несколько дней. «Основная мотивировка оппонентов закона, что для недобросовестных организаторов расширяются возможности для махинаций. Но у нас есть жесткий закон, предусматривающий ответственность, вплоть до уголовной», — заявила председатель СФ.

Матвиенко отметила необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения большей прозрачности выборов. Среди них, например, расширение количества наблюдателей, общественных гражданских организаций, чтобы они убедились, что выборы проходят в соответствии с законодательством.

Матвиенко считает, что закон потребует принятия дополнительных нормативных актов. «Нужно подумать об увеличении членов избирательных комиссий, оплате их труда», — сказала она.

Спикер СФ добавила, что следует обсудить, где могут быть размещены избирательные участки, нужна «четкая организация избирательного процесса, включающего два-три дня голосования». В качестве примера она привела высокий уровень организации процесса голосования по поправкам к Конституции России.

Госдума 21 июля в ходе заседания приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. Этот формат исключает возможность досрочного голосования или голосования по открепительным удостоверениям.

Законопроект о трехдневном голосовании поддержали в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев считает, что избирательная система страны готова к реализации нормы о таком голосовании.

В ЦИК также сообщили, что рассмотрят 24 июля порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября.